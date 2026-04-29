Салат «Миледи» за минуту — нарезала, смешала и уже на столе, вкус дерзкий и хрустящий

Когда гости уже на пороге, а готовить некогда, этот салат выручает на все сто. Он не требует варки и собирается буквально за минуту, но получается ярким и насыщенным. Копченая колбаса дает пикантность, а свежий огурец добавляет легкость и сочность.
Ингредиенты (на 2 порции):
- копченая колбаса — 100 г;
- огурец — 1 шт.;
- зеленый горошек — 100 г;
- сухарики — 40 г;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Колбасу нарежьте небольшими кубиками и выложите в миску. Огурец нарежьте таким же размером или соломкой — так салат будет выглядеть аккуратнее. Горошек откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости и добавьте к остальным ингредиентам.
Перед самой подачей всыпьте сухарики, посолите и добавьте майонез. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить текстуру.
Подавайте сразу — так сухарики останутся хрустящими, а вкус будет максимально ярким. Если готовите заранее, заправку и сухарики добавляйте в последний момент.
