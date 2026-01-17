Салат «Французская любовница» с курицей и апельсином — готовлю так, и простой ужин становится праздничным

Ключевые моменты рецепта «Французской любовницы» — маринованный лук, который смягчает остроту и добавляет пикантность, и правильная последовательность слоев. Сытные ингредиенты снизу, а легкие и сочные сверху, чтобы салат не «поплыл».

2 куриных бедра запекаю в духовке до готовности с солью и перцем, остужаю, снимаю мясо с кости и нарезаю мелкими кубиками. Красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами и мариную 15–20 минут в смеси уксуса, воды и сахара, затем воду сливаю. Горсть светлого изюма промываю и заливаю кипятком на 5 минут для мягкости, затем обсушиваю. Морковь отвариваю до мягкости, остужаю, очищаю и натираю на крупной терке. 150 г твердого сыра натираю на средней терке. Горсть грецких орехов слегка обжариваю на сухой сковороде и мелко рублю. Апельсин очищаю от кожуры и белых пленок, разбираю на дольки и нарезаю кусочками. Зерна из 1/2 граната извлекаю. Собираю салат слоями в прозрачной салатнице: 1. Куриное мясо, слегка смазываю майонезом. 2. Маринованный лук. 3. Морковь, майонез. 4. Изюм. 5. Тертый сыр, майонез. Верхний слой — смесь из кусочков апельсина, грецких орехов и гранатовых зерен, которые выкладываю горкой в центре, не покрывая майонезом. Даю салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

