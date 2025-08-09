Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 08:30

Салат «Бюджетный» с колбасой! Быстрый, с нежными яичными блинчиками

Салат «Бюджетный» с колбасой! Быстрый, с нежными яичными блинчиками! Этот салат — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени или желания тратиться на дорогие продукты. Колбаса, хрустящие огурцы, нежные омлетные блинчики и сладкая кукуруза — сочетание, которое никого не оставит равнодушным!

Ингредиенты

  • Колбаса варёная или полукопчёная — 200 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Кукуруза консервированная — 150 г
  • Майонез (или сметана/йогурт) — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Колбасу нарезаем тонкой соломкой — так она будет нежнее. Огурцы режем аналогично, если кожица жесткая — можно очистить. Яйца взбиваем с щепоткой соли, выливаем на разогретую сковороду с маслом и жарим тонкий омлет-блин с двух сторон, затем остужаем и нарезаем полосками.
  2. В просторной миске соединяем все подготовленные ингредиенты: колбасу, огурцы, омлетные полоски и кукурузу (предварительно слив жидкость). Заправляем майонезом, солим, перчим по вкусу. Для пикантности можно добавить щепотку паприки или сушёного чеснока. Аккуратно перемешиваем, стараясь не помять омлет.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
