Салат «Бомба» на Новый год: чумовое сочетание копченого, свежего и жареного — готовлю, и он улетает наравне с оливье и шубой. Этот салат — настоящая игра контрастов, где копченая нотка куриного филе встречается с мягкостью обжаренных грибов, сладостью чернослива и освежающей хрусткостью свежего огурца. Блюдо получается одновременно насыщенным, гармоничным и очень праздничным, делая его идеальным для новогоднего стола или семейного ужина.

Для приготовления вам понадобится: 1 копченое куриное филе, 5–6 шампиньонов, 1 луковица, 100 г чернослива, 1 средний свежий огурец, 3 вареных яйца и 100 г твердого сыра.

Как приготовить: шампиньоны вместе с луком обжарьте до мягкости и румяности. Чернослив нарежьте соломкой, огурец — мелкими кубиками. Собирайте салат слоями, каждый слегка смазывая майонезом: куриное филе → грибы с луком → чернослив → свежий огурец → натертые яйца. Завершите блюдо щедрым слоем тертого сыра. Такой салат не только красиво выглядит в разрезе, но и приятно удивляет сочетанием вкусов и текстур.

