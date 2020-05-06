Садоводам упростят жизнь на время пандемии

https://static.news.ru/photo/68573de8-8f62-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о работе садоводческих товариществ в период пандемии. Документ разрешает садоводам до 31 декабря 2020 года проводить собрания в форме заочного голосования по важным вопросам.

Законопроект 6 мая будет внесён в Госдуму, сообщает «Парламентская газета». Автор идеи объяснил внесение изменений в действующее законодательство необходимостью избежать риска заражения коронавирусом для членов садоводческих товариществ, большинство из которых по возрасту относится к группе повышенного риска.

Возможность принятия решений, по меньшей мере по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы, является критически важной для функционирования товарищества, — объяснил Кутепов.

Член попечительского совета Союза садоводов РФ, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что сроки действия предлагаемых поправок желательно продлить до окончания пандемии коронавируса.

Затем, я считаю, нужно вновь собираться и переутверждать решение собрания очно, потому что есть варианты для недобросовестного использования этой нормы, — отметил он.

Валуев пояснил, что сделать это придётся, поскольку в садоводческих товариществах страны фиксируются «случаи злоупотреблений по части расходования взносов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Госдумы утвердил новый законопроект об установке даты и повестки ежегодных собраний членами СНТ. Решение было принято на всеобщем заседании. По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, закон должен позволить проводить общие собрания членов СНТ именно в выходные дни. Депутаты намерены уточнить формулировку по конкретным дням во втором чтении.