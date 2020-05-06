Садоводам упростят жизнь на время пандемии

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о работе садоводческих товариществ в период пандемии. Документ разрешает садоводам до 31 декабря 2020 года проводить собрания в форме заочного голосования по важным вопросам.
Законопроект 6 мая будет внесён в Госдуму,
Возможность принятия решений, по меньшей мере по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы, является критически важной для функционирования товарищества, — объяснил Кутепов.
Член попечительского совета Союза садоводов РФ, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что сроки действия предлагаемых поправок желательно продлить до окончания пандемии коронавируса.
Затем, я считаю, нужно вновь собираться и переутверждать решение собрания очно, потому что есть варианты для недобросовестного использования этой нормы, — отметил он.
Валуев пояснил, что сделать это придётся, поскольку в садоводческих товариществах страны фиксируются «случаи злоупотреблений по части расходования взносов».
Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Госдумы утвердил новый законопроект об установке даты и повестки ежегодных собраний членами СНТ. Решение было принято на всеобщем заседании. По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, закон должен позволить проводить общие собрания членов СНТ именно в выходные дни. Депутаты намерены уточнить формулировку по конкретным дням во втором чтении.
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