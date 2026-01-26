Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 16:34

Садовод дал советы, что обязательно надо сделать на даче в период морозов

Садовод Муханин: притоптанный снег защитит деревья на даче от мышей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимой следует притоптать снег около кустов и деревьев на даче, чтобы защитить их от грызунов, сообщил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, не стоит допускать ситуации, когда на сугробе сверху образуется корка, а внутри он рыхлый. Особенно это касается фруктовых деревьев, отметил он.

Надо притоптать снег, нельзя оставлять его рыхлым. Особенно это касается яблонь и груш. Дело в том, что их кору очень любят грызуны, которые шастают в пушистом снеге, строят там тоннели. Когда вы растопчите снег, они не смогут грызть стволы и быть в безопасности. Им придется выходить на открытую местность, где их будут ловить совы, — сказал Муханин.

Кроме того, он посоветовал на утрамбованный под деревьями снег положить отраву для грызунов, спрятанную в небольшое количество сена.

Ранее садовод Надежда Кашнова рассказала, что в зимний период на подоконнике можно выращивать зеленый лук, петрушку, укроп, салат, томаты черри и острый перец. Кроме того, для этого подойдут кумкват, лимон и мандарин. Она добавила, что растениям необходим регулярный, но умеренный полив. Важно, чтобы почва не пересыхала и при этом не была переувлажнена.

Максим Ширяев
