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08 июля 2025 в 14:00

Сациви по-домашнему: грузинское тепло на вашем столе!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните тот самый вкус настоящего грузинского сациви? Теперь его можно легко повторить на своей кухне! Этот рецепт — мой любимый вариант, который собирает восторженные отзывы друзей и родных.

Каждый раз сациви получается особенным — то нежнее, то пикантнее. И это прекрасно! Ведь кулинария — это творчество, где всегда есть место для вашей фантазии и вкусовых предпочтений.

Ингредиенты

  • Куриные голени — 2,5 кг
  • Грецкие орехи — 2 стакана
  • Лук репчатый — 3–4 шт.
  • Сливочное масло — 60 г
  • Чеснок — 3–6 зубчиков
  • Уцхо-сунели — 1,5–2 ч. л.
  • Кориандр, хмели-сунели — по 1 ч. л.
  • Винный уксус — 1–2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Сварите куриные голени со специями. Лук пассеруйте на масле, добавьте бульон и измельчённые орехи. Приправьте уцхо-сунели, кориандром и хмели-сунели.

Соедините курицу с соусом, добавьте чеснок и уксус. Дайте настояться — идеально подавать холодным, украсив гранатом и кинзой. Этот насыщенный ореховый вкус с грузинским характером покорит вас с первой ложки!

Знаете, что я обнаружила, когда впервые добавила манку в фарш? Мои котлеты стали вдруг невероятно пышными и сочными! Теперь это мой обязательный секретный ингредиент для идеальных котлет.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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