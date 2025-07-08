Сациви по-домашнему: грузинское тепло на вашем столе!

Помните тот самый вкус настоящего грузинского сациви? Теперь его можно легко повторить на своей кухне! Этот рецепт — мой любимый вариант, который собирает восторженные отзывы друзей и родных.

Каждый раз сациви получается особенным — то нежнее, то пикантнее. И это прекрасно! Ведь кулинария — это творчество, где всегда есть место для вашей фантазии и вкусовых предпочтений.

Ингредиенты

Куриные голени — 2,5 кг

Грецкие орехи — 2 стакана

Лук репчатый — 3–4 шт.

Сливочное масло — 60 г

Чеснок — 3–6 зубчиков

Уцхо-сунели — 1,5–2 ч. л.

Кориандр, хмели-сунели — по 1 ч. л.

Винный уксус — 1–2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Сварите куриные голени со специями. Лук пассеруйте на масле, добавьте бульон и измельчённые орехи. Приправьте уцхо-сунели, кориандром и хмели-сунели.

Соедините курицу с соусом, добавьте чеснок и уксус. Дайте настояться — идеально подавать холодным, украсив гранатом и кинзой. Этот насыщенный ореховый вкус с грузинским характером покорит вас с первой ложки!

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