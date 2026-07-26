Пирожки больше не леплю — заворачиваю фарш в слоеное тесто и пеку конвертики: сочные, с корочкой, лучше любых чебуреков

Пирожки больше не леплю — заворачиваю фарш в слоеное тесто и пеку конвертики: сочные, с корочкой, лучше любых чебуреков

Беру готовое слоеное тесто, раскатываю, нарезаю на квадраты, в центр кладу фарш, смешанный с обжаренным луком и чесноком, складываю конвертиком, защипываю края и запекаю в духовке до румяной золотистой корочки. Тесто поднимается, становится слоистым и хрустящим, а начинка остается сочной, с мясным соком и ароматом специй. Никакой возни с дрожжами, никакой долгой расстойки — просто, быстро и невероятно вкусно.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, соль, перец, 1 яйцо для смазки. Лук мелко порубите, обжарьте до золотистости, смешайте с фаршем, чесноком, солью и перцем. Тесто раскатайте, нарежьте квадратами 12×12 см, в центр выложите начинку, сложите конвертом, защипните края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Запекайте при 200 °C 20–25 минут до румяности. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти конвертики — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят лук, просили добавки. Я добавила в фарш зелень и немного горчицы, а тесто брала дрожжевое — стало еще пышнее. Кстати, можно добавить тертый сыр для тягучести. Находка, а не рецепт!