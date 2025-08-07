Сациви из баклажанов по-грузински! Эта закуска улетает на ура! Обожают все

Сациви из баклажанов по-грузински! Эта закуска улетает на ура! Обожают все

Когда хочется чего-то по-настоящему вкусного и необычного, грузинская кухня всегда приходит на помощь. Сациви из баклажанов — это волшебное сочетание нежных обжаренных овощей и насыщенного орехового соуса с яркими восточными специями. Это блюдо удивит вас глубиной вкуса и станет настоящим украшением любого стола — будь то постный ужин или шумное застолье с шашлыком.

Начните с баклажанов. 5–6 средних баклажанов нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы вышла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем и обжарьте на 3 ст. л. растительного масла до золотистой корочки с двух сторон. Выложите на бумагу, чтобы удалить излишки масла.

Теперь приготовим соус сациви. 200 г грецких орехов измельчите в блендере до состояния мелкой крошки. 3 луковицы мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Добавьте к луку орехи, 4 измельченных зубчика чеснока, 1 мелко нарезанный острый перчик (по желанию), 1 ч. л. толченого кориандра, 1/4 ч. л. молотой гвоздики и 5–6 нитей шафрана. Тушите 2–3 минуты на слабом огне.

Влейте 0,5 стакана гранатового сока и 2 стакана воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 10 минут, пока соус не загустеет. Добавьте мелко нарезанные пучки кинзы и базилика (оставьте немного для украшения), посолите по вкусу. Соус должен быть консистенции жидкой сметаны.

В глубоком блюде выложите слоями баклажаны, поливая каждый слой ореховым соусом. Дайте настояться хотя бы 1 час — идеально оставить на ночь в холодильнике. Перед подачей украсьте оставшейся зеленью и гранатовыми зернами, если есть. Подавайте комнатной температуры с лавашем или свежим хлебом. Это блюдо раскроет весь свой вкус на следующий день, когда соус пропитает баклажаны!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!