S7 прекратила эвакуацию россиян из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/9352e40a-7655-11ea-a2db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания S7 прекратила вывоз граждан России из Таиланда, Японии и Вьетнама.

Компании пришлось пойти на это из-за запрета российских властей на осуществление международных авиарейсов, передаёт «Интерфакс». Такой шаг стал одной из мер по противодействию распространению коронавируса в стране.

Россиянам, которые ожидают вылета на родину, нужно заполнить форму на портале госуслуг «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом». Позже руководство страны составит график их вывоза на территорию РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российских пенсионеров, которые не смогли вернуться на родину после отдыха на архипелаге Фиджи, обманули на крупную сумму денег. Им пообещали организовать перелёт за 150 тысяч рублей, однако рейса в Россию они так и не дождались.