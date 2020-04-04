S7 прекратила эвакуацию россиян из-за рубежа

Российская авиакомпания S7 прекратила вывоз граждан России из Таиланда, Японии и Вьетнама.
Компании пришлось пойти на это из-за запрета российских властей на осуществление международных авиарейсов,
Россиянам, которые ожидают вылета на родину, нужно заполнить форму на портале госуслуг «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом». Позже руководство страны составит график их вывоза на территорию РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российских пенсионеров, которые не смогли вернуться на родину после отдыха на архипелаге Фиджи, обманули на крупную сумму денег. Им пообещали организовать перелёт за 150 тысяч рублей, однако рейса в Россию они так и не дождались.
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