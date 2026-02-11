Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:02

С выпечкой не дружу, но это печенье всегда получается — делюсь беспроигрышным рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Если вы никогда не готовили печенье, начните с этого рецепта. Минимум ингредиентов, простая технология, а результат всегда получается безупречным.

Для приготовления этого ароматного печенья мне понадобится: пшеничная мука (200 г), сахарный песок (30 г + дополнительно для обсыпки), сливочное масло (40 г), сметана (75 г), яичные желтки (4 шт.), цедра одного лимона.

Начинаю с подготовки теста: муку просеиваю в глубокую миску, делаю в центре углубление. Сливочное масло предварительно охлаждаю и нарезаю небольшими кубиками. В центр муки выкладываю масло, добавляю сметану, желтки, сахар и мелко натертую лимонную цедру. Быстро замешиваю эластичное тесто — важно не переусердствовать, чтобы печенье осталось рассыпчатым. Формирую из теста шар, заворачиваю в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 20-30 минут. Охлажденное тесто раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Формочкой для печенья вырезаю фигурки. Каждое печенье с одной стороны обмакиваю в сахарный песок и выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 200°C духовке 10-15 минут до появления золотистого оттенка по краям. Даю печенью полностью остыть на решетке — так оно станет максимально хрустящим.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
рецепты
печенье
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
