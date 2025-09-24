С виду — румяные наггетсы, а что внутри? Готовлю ПП-вариант любимого фастфуда с классным соусом

Кабачковые наггетсы с сыром и чесноком представляют собой вкусную и полезную альтернативу традиционным мясным изделиям. Это блюдо отличается хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной сочной текстурой внутри. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают эти наггетсы идеальным выбором для быстрого ужина или полезного перекуса.

Для приготовления потребуется: 2 средних кабачка, 150 граммов твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, 5 столовых ложек муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки натирают на крупной терке, слегка солят и оставляют на 10 минут для выделения сока. Затем массу тщательно отжимают через марлю. Добавляют натертый сыр, измельченный чеснок, яйца, муку, специи и тщательно перемешивают. Тесто должно получиться достаточно густым для формирования наггетсов. Столовой ложкой выкладывают массу на разогретую сковороду с маслом и обжаривают с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Подают блюдо со сметаной, греческим йогуртом или томатным соусом. Эти наггетсы особенно нравятся детям и тем, кто следит за питанием, поскольку они содержат меньше калорий, чем традиционные варианты.

