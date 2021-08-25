«Много жуликов адвокатов»: Пашаев оценил иск петербуржца к Первому каналу

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — в беседе с NEWS.ru назвал «бредом» иск жителя Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к Первому каналу из-за якобы негатива в новостях. Истец потребовал компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей, передаёт объединенная пресс-служба судов города. Юрист подчеркнул, что среди адвокатов много жуликов, а причин для подобных претензий к вещателю может быть несколько: «с головой не всё в порядке», желание заработать денег, или адвокаты пообещали гражданину результат за большое вознаграждение, при этом просят заплатить им вперёд.

Это просто бред полнейший. Это реально невозможно. Если бы передача касалась его конкретно, если что-то не соответствовало действительности, то это другой разговор. А если он посмотрел телевизор, и ему причинили моральный вред, а кто его заставлял смотреть телевизор? Не нравится — не смотри. Свободный выбор, — отметил Пашаев.

Согласно документам, Мирзоев также требует возместить ему траты на психолога — 0,5 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины. Мужчина якобы несколько лет смотрел новостные выпуски Первого канала, которые, по его мнению, изобилуют негативом. Он решил, что сюжеты о преступлениях, катастрофах и военных конфликтах составило 78,2% от общего количества материалов.

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