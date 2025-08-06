С этим маринадом из кефира и горчицы шашлык из куриного филе будет мягким

С этим маринадом из кефира и горчицы шашлык из куриного филе будет мягким, с ярким вкусом специй и легкой пикантностью. Вы получите нежное мясо с дымчатым ароматом и аппетитной золотистой корочкой!

Для маринада смешайте 1 стакан кефира, 2 ст. л. горчицы, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. молотого кориандра, соль и перец по вкусу. Куриное филе (800–1000 г) нарежьте полосками толщиной 2–3 см, полностью погрузите в маринад и оставьте в холодильнике минимум на 4 часа (лучше на ночь). Готовьте на разогретом мангале 10–12 минут, регулярно переворачивая, пока мясо не покроется румяной корочкой.

Подавайте с овощами гриль и свежей зеленью — такое блюдо станет настоящей звездой любого пикника!

