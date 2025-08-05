Рыбное рагу по-домашнему — готовлю на глаз, и всегда выходит вкусно

Рыбное рагу по-домашнему — готовлю на глаз, и всегда выходит вкусно

Это блюдо отлично подойдёт для обеда или лёгкого ужина. Белая рыба становится особенно нежной в томатном соусе, а болгарский перец и травы придают блюду насыщенный аромат. Готовится рагу быстро, а вкус получается как в ресторане.

Ингредиенты:

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

болгарский перец — 1 крупный;

протертые томаты — 1 банка (400 мл);

филе белой рыбы — 500–600 г;

соль — по вкусу;

сахар — щепотка;

прованские травы — по вкусу;

растительное масло — для обжарки.

Приготовление:

Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанный перец, тушите 5–7 минут. Влейте томаты, добавьте сахар, соль и прованские травы. Варите соус 10 минут на среднем огне. Добавьте рыбу, нарезанную кусочками, аккуратно перемешайте. Тушите под крышкой 10–15 минут до готовности рыбы.

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