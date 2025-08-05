Рыбное рагу по-домашнему — готовлю на глаз, и всегда выходит вкусно

Это блюдо отлично подойдёт для обеда или лёгкого ужина. Белая рыба становится особенно нежной в томатном соусе, а болгарский перец и травы придают блюду насыщенный аромат. Готовится рагу быстро, а вкус получается как в ресторане.
Ингредиенты:
- луковица — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- болгарский перец — 1 крупный;
- протертые томаты — 1 банка (400 мл);
- филе белой рыбы — 500–600 г;
- соль — по вкусу;
- сахар — щепотка;
- прованские травы — по вкусу;
- растительное масло — для обжарки.
Приготовление:
- Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на растительном масле.
- Добавьте нарезанный перец, тушите 5–7 минут.
- Влейте томаты, добавьте сахар, соль и прованские травы.
- Варите соус 10 минут на среднем огне.
- Добавьте рыбу, нарезанную кусочками, аккуратно перемешайте.
- Тушите под крышкой 10–15 минут до готовности рыбы.
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