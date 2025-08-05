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05 августа 2025 в 10:21

Рыбное рагу по-домашнему — готовлю на глаз, и всегда выходит вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо отлично подойдёт для обеда или лёгкого ужина. Белая рыба становится особенно нежной в томатном соусе, а болгарский перец и травы придают блюду насыщенный аромат. Готовится рагу быстро, а вкус получается как в ресторане.

Ингредиенты:

  • луковица — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • болгарский перец — 1 крупный;
  • протертые томаты — 1 банка (400 мл);
  • филе белой рыбы — 500–600 г;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — щепотка;
  • прованские травы — по вкусу;
  • растительное масло — для обжарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте на растительном масле.
  2. Добавьте нарезанный перец, тушите 5–7 минут.
  3. Влейте томаты, добавьте сахар, соль и прованские травы.
  4. Варите соус 10 минут на среднем огне.
  5. Добавьте рыбу, нарезанную кусочками, аккуратно перемешайте.
  6. Тушите под крышкой 10–15 минут до готовности рыбы.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рыба
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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