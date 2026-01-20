Рыбная запеканка в духовке: слои овощей, рыбы и сырно-укропной шапки — готовлю для быстрого ужина

Когда нужно накормить семью чем-то вкусным и полезным за полчаса, этот рецепт становится идеальным решением. Обжарить овощи, уложить слоями, залить и запечь — процесс прост и не требует никаких специальных кулинарных навыков.

600 г филе минтая нарезаю на порционные кусочки, сбрызгиваю 1 ст. л. лимонного сока и отставляю. 2 луковицы нарезаю полукольцами, 3 моркови натираю на крупной терке. Овощи обжариваю на растительном масле до мягкости и легкой золотистости. Для заливки в миске взбиваю 4 яйца с 200 г сметаны, солю и перчу по вкусу. Смазываю форму для запекания маслом. Выкладываю первый слой — обжаренные лук и морковь. Сверху равномерно распределяю кусочки минтая. Заливаю все яично-сметанной смесью. 150 г сыра моцарелла натираю на терке и смешиваю с мелко порубленным укропом. Этой сырной смесью посыпаю запеканку сверху. Ставлю форму в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Запеканка готова, когда серединка перестанет быть жидкой, а сырная шапка станет золотистой и аппетитной. Даю блюду немного остыть в форме перед нарезкой и подачей.

