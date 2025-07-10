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10 июля 2025 в 16:33

Рыбка в шубке: треска в духовке и гарнир в придачу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда нет времени колдовать у плиты, на выручку приходит простое и сытное блюдо. Я часто запекаю треску с овощами — вкусно, полезно и без лишней суеты.

Ингредиенты: треска — 400 г, картофель — 200 г, брокколи — 100 г, лук — 2 шт., сливки — 300 мл, майонез — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., мускатный орех — 10 г, специи для рыбы — 20 г, лимон — 0,5 шт., соль, перец.

Рыбу нарезаю стейками, натираю специями, сбрызгиваю маслом. Картофель отвариваю до полуготовности, брокколи заливаю кипятком, лук режу кольцами. Все слоями укладываю в форму: картофель, лук, соус, брокколи и рыбу, снова заливаю соусом из сливок с майонезом. Запекаю 30 минут при 160 °С. Подаю горячим с лимонным соком — невероятно нежно!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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