Рыба еще не была такой вкусной — готовлю семгу по-столичному. Главный секрет в чае

Рыба еще не была такой вкусной — готовлю семгу по-столичному. Главный секрет в чае

Коптить рыбу без коптильни? Легко. Не верил, пока не попробовал сам. Теперь это мой любимый способ.

Ингредиенты

Семга (стейки или филе) — 500 г, соль — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., черный перец горошком — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., чай (черный листовой) — 3 ст. л., рис — 3 ст. л., вода — 100 мл.

Как готовлю

Сначала делаю сухую смесь для засола: соль, сахар, перец и лаврушку перетираю в ступке. Натираю этой смесью куски семги и оставляю на 20 минут — это самое сложное, ждать. Тем временем готовлю «коптильную» подушку: на дно сковороды высыпаю сухой рис и чай, заливаю водой.

Сверху ставлю решетку, на нее выкладываю рыбу. Закрываю крышкой и включаю сильный огонь. Как пойдет пар — убавляю до среднего и копчу 15 минут. Достаю рыбу, даю 5 минут отдохнуть — и можно пробовать. Аромат дымка, нежная текстура — лучше любой магазинной копчушки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Семга получилась нежной, маслянистой, с легкой горчинкой чая и цитрусовой ноткой от цедры. Советую подавать прямо горячей, с долькой лимона — пока она тает во рту, успеваешь отрезать следующий кусок.