Общество

Работы на ряде строек Москвы возобновятся с 6 мая

11:20, 04 мая 2020 30
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на ряде строительных объектов работа возобновится с 6 мая. Как отметили в пресс-службе столичного стройкомплекса, это касается работ по обеспечению безопасности и прочности несущих конструкций зданий.

С 6 мая, помимо строительных работ на объектах непрерывного цикла, в Москве будут возобновлены работы для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Там подчеркнули, что все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений.

Ранее ряд ассоциаций застройщиков и металлургов призвали правительство России пересмотреть решение о приостановке строительных работ в Москве и Подмосковье. Они считают, что остановка строительных и ремонтных работ может привести к банкротству части девелоперов и остановки металлургических производств. Также они высказали опасения, что это может снизить темпы строительства после отмены мер, писал NEWS.ru.

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