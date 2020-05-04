Работы на ряде строек Москвы возобновятся с 6 мая

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Жертвами коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки стали 76 человек. Таким образом, за весь период скончались 1356 пациентов с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России зафиксирован 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составило 145 268 в 85 регионах. Больше всего новых...