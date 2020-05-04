Работы на ряде строек Москвы возобновятся с 6 мая

https://static.news.ru/photo/eab2a8be-8de0-11ea-8761-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве на ряде строительных объектов работа возобновится с 6 мая. Как отметили в пресс-службе столичного стройкомплекса, это касается работ по обеспечению безопасности и прочности несущих конструкций зданий.
С 6 мая, помимо строительных работ на объектах непрерывного цикла, в Москве будут возобновлены работы для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций, — сообщили ТАСС в ведомстве.
Там подчеркнули, что все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений.
Ранее ряд ассоциаций застройщиков и металлургов призвали правительство России пересмотреть решение о приостановке строительных работ в Москве и Подмосковье. Они считают, что остановка строительных и ремонтных работ может привести к банкротству части девелоперов и остановки металлургических производств. Также они высказали опасения, что это может снизить темпы строительства после отмены мер, писал NEWS.ru.