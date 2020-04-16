Застройщики и металлурги призвали правительство РФ снять запрет на стройки

https://static.news.ru/photo/dc1d7b70-7f95-11ea-8443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд ассоциаций застройщиков и металлургов призвали правительство России пересмотреть решение о приостановке строительных работ в Москве и Подмосковье.

Они считают, что остановка строительных и ремонтных работ может привести к банкротству части девелоперов и остановки металлургических производств. Также они высказали опасения, что это может снизить темпы строительства после отмены мер.

Считаем, что необходимо найти оптимальный баланс между сохранением экономической активности и мерами по обеспечению борьбы с пандемией коронавируса, — привели обращение ассоциаций в ТАСС.

Отмечается, что застройщики попросили восстановить строительные работы хотя бы на некоторых объектах.

Строительные работы в Москве и Московской области приостановлены на период с 13 по 19 апреля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнес президента США Дональда Трампа за март 2020 года потерял $1 млрд из-за всеобщих карантинных мер. Отмечается, что эксперты при оценке состояния американского лидера ориентировались на стоимость акций ведущих девелоперских компаний. Основная часть бизнеса Дональда Трампа сосредоточена именно в этой сфере.