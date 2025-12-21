Румяные коржи, сгущенка и грецкие орехи! Собираю торт «Сметанник» — душевный и очень домашний

Этот торт — олицетворение теплых воспоминаний и простой, бесхитростной радости. Его нежные, слегка влажные сметанные коржи, прослоенные кремом из сливочного масла и вареной сгущенки, создают гармоничный и очень знакомый с детства вкус. Это тот самый десерт, который не пытается удивить сложностью, а покоряет своей искренней душевностью и способностью собирать за столом всю семью.

Для коржей вам понадобится: 3 яйца, 200 г сахара, 250 г сметаны (20%), 350 г муки, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом. Для крема: 1 банка вареной сгущенки, 200 г размягченного сливочного масла, 100 г измельченных грецких орехов.

Яйца взбейте с сахаром до светлой пены. Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте просеянную муку и гашеную соду, замесите однородное тесто. Разделите его на 6–7 частей. Каждую часть тонко раскатайте в круг по размеру вашей формы (примерно 22 см) и выпекайте на пергаменте при 180 °C 6–8 минут до легкого румянца. Готовые коржи остудите. Для крема вареную сгущенку тщательно взбейте миксером с размягченным сливочным маслом до получения однородного, пушистого крема. Каждый корж обильно промажьте кремом, слегка посыпая орехами. Соберите торт, покрывая кремом также его бока и верх. Оставшимися орехами украсьте верхний слой и боковины. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 6–8 часов.

