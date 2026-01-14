Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 17:28

Рулетики из пекинской капусты: два рецепта — сытные для ужина и легкие на закуску

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рулетики из пекинской капусты — это универсальное и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить на любой вкус. Рассказываем два рецепта — сытные для ужина и легкие на закуску.

Вкус сытных рулетиков с фаршем — это сочная пикантная мясная начинка в нежной яично-капустной оболочке. Вкус легких рулетиков с сыром и помидором — свежий, с кислинкой томата и тягучестью сыра.

Рецепт: для основы возьмите 1 кочан пекинской капусты, 2-3 яйца, соль, перец, немного муки для обваливания, растительное масло. Для начинки с фаршем: 300 г мясного фарша, 1 луковицу, соль, перец. Для начинки с сыром: 150 г твердого сыра, 1 помидор, зелень. Отделите от кочана листья, отрезав жесткую часть. Яйца взбейте с солью и перцем. Каждый лист обваляйте в муке, обмакните в яйцо и обжарьте с двух сторон на сковороде до легкой румяности. Для фарша: лук мелко нарежьте, обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите. Для сырной начинки: помидор и сыр нарежьте мелкими кубиками, смешайте с зеленью. На обжаренный капустный лист выложите начинку вдоль центра, сверните плотным рулетом, подворачивая края. Духовку разогрейте до 180 °C. Выложите рулетики в форму. Для сытности можно смазать сметаной. Запекайте 15–20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить яичные конвертики с сыром и ветчиной.

Проверено редакцией
