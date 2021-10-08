Руководство метро выделит избитому пассажиру два млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил руководству метро выделить избитому пассажиру подземки помощь в размере двух млн рублей. Градоначальник накануне проведал пострадавшего в больнице и поблагодарил мужчину за то, что тот вступился за девушку. Об этом Собянин написал в своём Twitter-аккаунте.

Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать всё, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит ещё операция, — написал он.

Градоначальник также опубликовал фотографию из больницы.

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В ветке твита мэр также поблагодарил девушку, которая «помогла задержать бандитов».

Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух миллионов рублей, — заключил Собянин.

Инцидент в московском метро произошёл 4 октября между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью «За содействие» женщину, которая помогла задержать участников драки в столичном метро. Ведомственную награду москвичке вручат за смелость, проявленную в экстренной ситуации. Также он принял решение наградить ведомственной медалью самого пострадавшего Романа Ковалёва, который заступился за девушку.

В Кремле также прокомментировали произошедшее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «подонками» избивших пассажира в столичном метро. По его словам, вне зависимости от национальной принадлежности в отношении обвиняемых должны быть выполнены все необходимые процессуальные действия.