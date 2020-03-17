https://static.news.ru/photo/e81286f2-6823-11ea-a6db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств из-за коронавируса. Новые меры распространяются на Московскую епархию.

Документ предписывает отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при крещении, причастии и соборовании. РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

В ряде приходов уже увеличили количество вина при совершении таинств в качестве меры борьбы с эпидемией. По словам представителей церкви, увеличение количества алкоголя поможет избежать распространения вируса. Ранее в РПЦ допустили возможность проверки прихожан на инфекцию при входе в храмы.

С 21 марта в столице полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, документ предписывает не пускать на работу людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 182 тысячи человек. От инфекции умерли 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них 53 — в Москве.