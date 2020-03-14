https://static.news.ru/photo/5d206de4-65fc-11ea-9238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Храмы Русской православной церкви (РПЦ), возможно, начнут проверять прихожан на наличие коронавируса при входе. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Я думаю, что нельзя и этого исключить, — цитирует его РИА Новости.

В то же время он отметил, что богослужения будут продолжаться даже, если распространение инфекции станет большее масштабным.

Ранее NEWS.ru писал, что митрополит Иларион порекомендовал верующим отказаться от посещения любых массовых мероприятий, кроме церковных служб. По его словам, воздержаться от посещения храма стоит только людям, чувствующим недомогание, чтобы они не заразили окружающих.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом. Шестеро заболевших выздоровели. В мире число заболеваний составляет около 145 тысяч. Жертвами болезни стали 5,4 тысячи человек, выздоровели более 72 тысяч.