РПЦ отвергла слухи о заражении COVID-19 членов рабочей группы при патриархе

https://static.news.ru/photo/a60795e8-7b44-11ea-9581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Русской православной церкви (РПЦ) не подтвердили информацию о том, что члены рабочей группы при патриархе по координации действий в условиях распространения коронавируса сами могли им заразиться. О том, что такое исключено, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

По его словам, священнослужители либо проводят заседания дистанционно, либо очно, но с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Члены группы по мере необходимости сдают анализ на COVID-19. На сегодняшний день у всех членов группы результат отрицательный, всё в порядке, — цитирует Легойду «Интерфакс».

Представитель РПЦ также назвал не соответствующей действительности информацию о том, что синодальный отдел и пресс-служба патриарха Кирилла находятся на карантине.

Рабочая группа при патриархе была создана во второй половине марта. Её членами стали девять высокопоставленных священнослужителей. Как писал NEWS.ru, задачей священнослужителей названа координация церковных учреждений в условиях коронавирусной инфекции.

Ранее коронавирус был обнаружен у нескольких столичных служителей Церкви.