РПЦ опровергла доводы о дискриминации сексуальных меньшинств

https://static.news.ru/photo/fb554c64-b886-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Волоколамский Иларион Фото: mospat.ru

Русская православная церковь не выступает за дискриминацию трансгендеров и представителей сексуальных меньшинств, сообщил в разговоре с журналистами председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он заявил, что РПЦ ратует за то, чтобы абсолютные нравственные нормы, на которых в течение многих веков держалась жизнь людей, не были размыты. Именно эти нормы, по словам священника, позволяли человечеству плодиться и размножаться. А вот за гонения на людей церковь не выступает, подчеркнул митрополит.

Мы выступаем не за то, чтобы какие-то люди подвергались гонениям за свой образ жизни. Мы в церкви выступаем за то, чтобы не размывались те абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям плодиться и размножаться, — заявил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Правозащитники давно указывают на ущемление прав геев и лесбиянок в России. Политические партии в основном не высказываются в их защиту. Российские власти в целом продвигают идею охраны «традиционных ценностей», а тему гомосексуализма используют в качестве отрицательного и порочного образа социума.

Так, одна из поправок в Конституцию РФ закрепляет положение о том, что брак является исключительно союзом мужчины и женщины. Авторы агитационного ролика в пользу этой поправки представили зрителю карикатурную гей-пару и сделали её символом наступления на «традиционную семью». Это видео в итоге заблокировал YouTube.

Как ранее писал NEWS.ru, послы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США выпустили совместное обращение к правительству России с призывом защищать права всех граждан, включая представителей ЛГБТ-сообществ. Данное заявление было обнародовано в июне — месяце прайдов, который считается таковым после 1969 года. Тогда в США произошли Стоунволлские бунты. Это событие знаменательно тем, что во время июньских протестов представители сексуальных меньшинств впервые дали отпор полицейским. Бунты стали символом борьбы ЛГБТ за гражданские права.