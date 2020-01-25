Русская православная церковь (РПЦ) считает уровень преподавания в школах «Основ православной культуры» неудовлетворительным. Об этом в эфире канала «Россия-24» сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Всё, чего удалось добиться — это чтобы в одном классе один час в неделю уделялся культурологическому предмету «Основы православной культуры», или исламской, или иудейской, или буддистской, или светской этики. Этим практически всё ограничивается, — сообщил митрополит.
Как ранее писал NEWS.ru, Минпросвещения изменило проект стандартов для начальной школы и вернуло в них преподавание основ религии. В РПЦ позицию министерства поддержали, представители других конфессий предлагают ограничиться курсом обо всех религиях.
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