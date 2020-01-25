Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У жительницы Саратова, которая была госпитализирована после прибытия из Китая с симптомами ОРВИ, не нашли признаков коронавируса.

Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Саратовской области. По его данным, женщина сама обратилась за медицинской помощью после возвращения из Китая. Пациентку обследовали на группу респираторных вирусных инфекций....