РПЦ готова помочь застрявшим в Таиланде из-за коронавируса россиянам

https://static.news.ru/photo/64afeea0-74b0-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Епархиальное управление РПЦ в Таиланде готово помочь россиянам, которые не могут покинуть пределы азиатского государства из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщил представитель церкви в Таиланде, архимандрит Олег Черепанин.

По его словам, россияне, которые не могут вернуться домой из-за пандемии, оказались в сложной материальной и моральной ситуации. Архимандрит заявил, что церковь считает необходимым помочь людям. Как отметил Черепанин, тем, кто находится в Таиланде легально, РПЦ готова приютить в Успенском мужском монастыре в провинции Ратчабури без учёта их религиозных отличий вплоть до снятия или ослабления карантина.

Все нуждающиеся в помощи могут обратиться в Таиландское епархиальное управление, находящееся в Бангкоке. Оттуда граждан РФ транспортируют в храм. Черепанин подчеркнул, что при проживании в Успенском монастыре россияне не обязаны участвовать в богослужениях — этот момент останется на усмотрении каждого из них.

Однако просим направляемых на временное проживание в монастырь с уважением относиться к правилам обители, — приводит слова архимандрита ТАСС.

Также представитель РПЦ отметил, что россиянам с истекающим сроком действия виз посольство РФ в Таиланде готово предоставить соответствующие справки для иммиграционных служб.

Как ранее писал NEWS.ru, отмена вывозных рейсов из Таиланда привелак тому, что около 600 россиян не смогли вылететь из этой страны. Информацию подтвердили в управлении аэропортов королевства.