Розы и тюльпаны дольше радуют глаз: домашние секреты свежести без лишних затрат

Срезанные цветы часто теряют свежесть уже через пару дней. Но есть простые домашние хитрости, которые помогают букетам стоять в вазе заметно дольше. Главное — правильно ухаживать за разными цветами и не забывать про чистоту воды.

Перед тем как поставить букет, вазу нужно хорошо вымыть. Воду меняют каждые два дня, а срезы обновляют прямо под водой, чтобы в стебли не попадал воздух.

Для роз в воду добавляют по ложке сахара и 9% уксуса на литр. Такой раствор помогает цветам дольше оставаться свежими. Тюльпаны любят холод: в вазу кладут кубики льда и наливают совсем немного воды. Хризантемы дольше стоят с щепоткой лимонной кислоты — она замедляет размножение бактерий.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что тюльпаны со льдом действительно не раскрываются слишком быстро. А еще она советует держать букеты подальше от батарей и солнечных подоконников — в прохладе цветы живут намного дольше.

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