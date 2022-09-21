Глава Ростуризма: новых ограничений из-за мобилизации введено не было Глава Ростуризма Догузова заявила об отсутствии новых ограничений из-за объявленной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры у стойки регистрации в аэропорту Шереметьево

Никаких новых ограничений на выезд за границу из-за объявленной президентом России частичной мобилизации не вводилось, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она подчеркнула, что необходимо дождаться новых официальных разъяснений, такая информация была запрошена.

Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений, — сообщила она в своем Telegram-канале.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что не вводит никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации в России. Такое заявление последовало после распространенных в соцсетях фейках о том, что «Аэрофлот» якобы прекратил продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет без справки из военкомата.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.