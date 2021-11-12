Ростуризм исключил из реестра крупного греческого туроператора
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
15:09, 12 ноября 2021
Фото: pixabay.com
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Ростуризм исключил из единого федерального реестра одного из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis Travel, заявила глава ведомства Зарина Догузова. По её словам, исключение туроператора из реестра позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат, передаёт РИА Новости.
Мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача — сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены, — сообщила она.
Догузова добавила, что Ростуризм держит ситуацию с российскими туристами на особом контроле. Она отметила, что когда у туроператора этим летом возникли проблемы, то российская сторона в официальном порядке обсудила с Грецией несколько вариантов решения проблемы. По её словам, Россия продолжит переговоры и надеется на конструктивную позицию греческих властей.
Ранее сообщалось, что российские туристы могут лишиться своих путёвок в Грецию и потраченных на них денег из-за возникших проблем у туроператор Mouzenidis Travel. По предварительным подсчётам, под угрозой оказался отдых 27 тысяч россиян, который оценивается в €18 млн.
Проблемы у компании начались после того, как средства россиян уже были переведены в греческий офис Mouzenidis Travel и «пропали». Деньги не получили ни отели, ни авиакомпании.