Ростуризм исключил из реестра крупного греческого туроператора

Ростуризм исключил из единого федерального реестра одного из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis Travel, заявила глава ведомства Зарина Догузова. По её словам, исключение туроператора из реестра позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат, передаёт РИА Новости.

Мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача — сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены, — сообщила она.

Догузова добавила, что Ростуризм держит ситуацию с российскими туристами на особом контроле. Она отметила, что когда у туроператора этим летом возникли проблемы, то российская сторона в официальном порядке обсудила с Грецией несколько вариантов решения проблемы. По её словам, Россия продолжит переговоры и надеется на конструктивную позицию греческих властей.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут лишиться своих путёвок в Грецию и потраченных на них денег из-за возникших проблем у туроператор Mouzenidis Travel. По предварительным подсчётам, под угрозой оказался отдых 27 тысяч россиян, который оценивается в €18 млн.