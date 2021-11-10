Почти три тысячи российских туристов могут лишиться своих путёвок в Грецию

Российские туристы могут лишиться своих путёвок в Грецию и потраченных на них денег. Как сообщает РБК, туроператор Mouzenidis Travel из-за возникших финансовых проблем практически прекратил свою деятельность. По предварительным подсчётам, под угрозой оказался отдых 27 тысяч россиян, который оценивается в €18 млн.

Проблемы у компании начались после того, как средства россиян уже были переведены в греческий офис Mouzenidis Travel и «пропали». Деньги не получили ни отели, ни авиакомпании.

До 15 ноября туроператор Mouzenidis Travel должен предоставить в Ростуризм сведения о новом договоре страхования. Если этого не произойдёт, то его российские юрлица будут исключены из Единого федерального реестра туроператоров, а у туристов возникнут сложности с получением компенсаций по страховке.

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, она удивлена бездействием греческой стороны, поскольку сложившаяся ситуация может нанести урон прежде всего туристическому имиджу Греции как гостеприимного направления для отдыха россиян.

В ситуации, когда конкуренция за международных туристов обостряется, Греция может надолго потерять наш рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас, — отметила она.

Догузова добавила, что Ростуризм будет бороться за права своих туристов и искать любую возможность для разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что Греция признала российскую вакцину «Спутник V». Несмотря на то что греческое цифровое приложение не распознаёт ее QR-код, россияне, сделавшие эту прививку, смогут предъявить на границе сертификат в бумажном виде.