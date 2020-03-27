https://static.news.ru/photo/2253e0a6-701a-11ea-9d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роструд запустил специальный сервис для консультации работников и работодателей по вопросам, связанным с оплатой труда в период распространения коронавируса. Об этом рассказал глава организации Михаил Иванков.

Ресурс называется «Онлайнинспекция.рф». По словам Иванкова, большинство вопросов, поступающих от пользователей, связано с реализацией указа президента Владимира Путина о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля.

Глава Роструда уточнил, что согласно указу, зарплата в этот период сохраняется в полном объёме, а сотрудники, у которых сдельная оплата труда, должны получить компенсацию по установленным на предприятии правилам, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд объяснил порядок организации удалённой работы в период борьбы с коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что при смене места выполнения рабочих задач оплата труда сотрудников должна оставаться прежней.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.