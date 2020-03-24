https://static.news.ru/photo/099ae7cc-6d9e-11ea-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Минтруд объяснил порядок организации удалённой работы в России на период кампании борьбы с коронавирусом. В ведомстве отметили, что при изменении места выполнения рабочих задач оплата труда сотрудников не меняется.

Также Минтруд рекомендовал работодателям перевести сотрудников на «удалёнку» и обеспечить их всем необходимым для работы. Причём о временном переводе может просить сам работник, но начальство может ему отказать. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, подчёркивается, что допускается возможность удалённого заключения трудового договора. В этом случае для оформления соглашения работник и работодатель должны воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью. Есть возможность и удалённого расторжения трудового договора, отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства России Михаил Мишустин считает важным ужесточить наказания за игнорирование требований карантина. Премьер дал поручение подготовить до 25 марта соответствующие предложения. Поручение касается Минюста, МВД и Минэкономразвития, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.