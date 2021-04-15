Роструд назвал способ получить дополнительные выходные в мае

https://static.news.ru/photo/1cfdb580-712b-11e9-98f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Дополнительные выходные дни на майские праздники могут быть предоставлены работникам по инициативе работодателей. Об этом сообщили в Роструде.

При этом в ведомстве пояснили, что такое решение ведёт к уменьшению норм рабочего времени и может отрицательно отразиться на зарплате.

Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня, — приводит данные Роструда «Российская газета».

Для получения дополнительного выходного следует составить локальный нормативный акт, его можно издать в произвольной форме. В документе указывается, что предоставляемый выходной день оплачивается.

В Роструде напомнили, что в 2021 году праздничными нерабочими днями являются дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить праздничные выходные в мае за счёт сокращения новогодних каникул. Об этом писал NEWS.ru.