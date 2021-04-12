Миронов предложил прибавить три дня к майским праздникам за счёт новогодних

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить праздничные выходные в мае за счёт сокращения новогодних каникул.
Таким образом он прокомментировал идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году из-за угрозы новой волны пандемии коронавируса,
Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздниками, — цитирует агентство Миронова.
Миронов добавил, что «зимой делать людям нечего», а весной «все на даче будут в мае». Это позволит избежать риска обострения эпидемиологической обстановки.
При этом, заметил политик, в случае переноса части зимних каникул 7 января нужно оставить выходным днём. Для отдыха в Новый год, по мнению Миронова, достаточно оставить пять дней и 7 января.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы планируется сделать нерабочими.
Как писал NEWS.ru, первые рабочие недели в мае в итоге станут четырёхдневными, непрерывные выходные будут 1–3 мая и 8–10 мая. То есть из 31 дня 12 будут выходными и праздничными и только 19 рабочими.