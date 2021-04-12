Миронов предложил прибавить три дня к майским праздникам за счёт новогодних

https://static.news.ru/photo/aa94f472-9b85-11eb-93b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить праздничные выходные в мае за счёт сокращения новогодних каникул.

Таким образом он прокомментировал идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году из-за угрозы новой волны пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздниками, — цитирует агентство Миронова.

Миронов добавил, что «зимой делать людям нечего», а весной «все на даче будут в мае». Это позволит избежать риска обострения эпидемиологической обстановки.

При этом, заметил политик, в случае переноса части зимних каникул 7 января нужно оставить выходным днём. Для отдыха в Новый год, по мнению Миронова, достаточно оставить пять дней и 7 января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы планируется сделать нерабочими.

Как писал NEWS.ru, первые рабочие недели в мае в итоге станут четырёхдневными, непрерывные выходные будут 1–3 мая и 8–10 мая. То есть из 31 дня 12 будут выходными и праздничными и только 19 рабочими.