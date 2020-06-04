Роструд напомнил о длинных выходных в июне

https://static.news.ru/photo/b2edf19a-a631-11ea-861d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роструде рассказали о сокращённой следующей рабочей неделе из-за празднования Дня России 12 июня.

Как отметили в ведомстве, 11 июня рабочий день сокращается на час, а 12,13 и 14 июня будут выходными. Кроме того, из-за проведения парада Победы нерабочим днём с сохранением заработной платы объявлен 24 июня.

При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, — рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе Роструда.

Ожидается, что ко дню проведения парада ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть уже отменены.

Как писал ранее NEWS.ru, президент Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.