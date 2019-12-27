https://static.news.ru/photo/e6a7da38-28e5-11ea-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

«Ростелеком» отказался о закупки планшетов, произведённых в Китае, для проведения всероссийской переписи населения в будущем году.

Согласно извещению , размещённому на сайте госзакупок, компания изменила планы в связи с пересмотром требований к выбору поставщика — теперь гаджет нужно приобрести у единственного производителя.

Как писал NEWS.ru, 19 декабря стало известно, что итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов на российской операционной системе «Аврора» для проведения переписи населения будут отменены. Это сделают, чтобы закупить российские гаджеты вместо китайских.

По словам источника в отрасли, изменённые требования предъявят в новом конкурсе. Решение было принято на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова в начале декабря.

Ранее в конкурсе на закупку планшетов на 5,76 млрд рублей выиграли две компании, которые готовы были поставить планшеты китайского производства. В общей сложности для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой «Аврора» 360 тысяч устройств. Однако результаты торгов не устроили российских производителей, которые настаивают на том, что национальную перепись нельзя проводить на китайских планшетах. В правительстве согласились, что такой важный государственный проект необходимо организовать с использованием российской техники, писал NEWS.ru.