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Ростех расследует катастрофу Ил-112В

12:38, 17 августа 2021
Ростех расследует катастрофу Ил-112В Фото: il_112/vk.com
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Госкорпорация «Ростех» начала создание внутренней комиссии для расследования крушения опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Кубинке Московской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в организации.

Ростех создаёт внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолёта Ил-112В, — сообщил представитель корпорации.

Собеседник журналистов отметил, что самолёт был опытным образцом и находился на стадии испытаний.

17 августа Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.

Предварительно, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул. На опубликованных в Сети кадрах видно, что лётчики пытались сбить пламя, уходя на вираж, однако самолёт начал падать и приземлился носом в землю.

За штурвалом самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

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