Росстат договорился с вузами: как студентов обязали участвовать в переписи

В Петербурге студенты нескольких вузов пожаловались, что их принуждают работать на Всероссийской переписи населения (ВПН). А один из административных сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) назвал тех, кто отказывается от этой работы «саботажниками». Но позднее проректор учебного заведения пояснила, что от практики можно отказаться и за это никто не будет отчислять. В других вузах Северной столицы также сообщили о «принудиловке», отказаться от которой нельзя, потому что официально она оформлена как практика. Подробности — в публикации NEWS.ru.

По просьбе министерства

В конце сентября студенты СПбГУ ознакомились с приказом проректора вуза Марины Лавриковой (есть в распоряжении NEWS.ru), из которого следует, что 30 августа 2021 года между вузом и управлением Росстата по Петербургу и Ленобласти (Петростатом) было заключено соглашение о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. На основании этого документа проректор приказала провести в статистическом ведомстве практику с 15 сентября по 14 ноября. Речь в документе идёт о привлечении к работе на переписи студентов старших курсов гуманитарных подразделений. Всего в мероприятиях должны быть задействованы 35 направлений вуза, их руководители «должны предусмотреть» прохождение практики, следует из приказа.

Также в распоряжении NEWS.ru есть копия датированного 4 августа письма Минобрнауки ректору СПбГУ Николаю Кропачёву, которого врио министра Александр Нарукавников попросил привлечь не менее 1000 студентов старших курсов и преподавателей «для содействия в проведении ВПН на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

vk.com/istfak_studen

На сайте СПбГУ сказано, что «в рамках практики студенты привлекаются к работе в качестве переписчиков». В таком статусе они должны работать «несколько часов в день, как правило, во второй половине дня», а в выходные — «в течение дня». При этом университет в это время «создаёт условия для возможности совмещения освоения образовательной программы и участия в переписи».

Для участников ВПН предусмотрены меры финансовой поддержки (заработная плата на основании заключения договора ГПХ: для переписчика — 18 тысяч рублей, для контролёра — 20 тысяч рублей) и дополнительное страхование от несчастных случаев. С целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), переписной персонал обеспечивается индивидуальными средствами защиты, — сказано в материалах ректорского совещания от 27 сентября.

Как писал студенческий Telegram-канал «Лупа и пупа», учащиеся филологического факультета СПбГУ жаловались на то, что к переписи их привлекают вместо привычной библиотечной практики. При этом они сообщили, что работать им «после пар, так как делать месячный пробел в расписании никто не собирается».

По плану, который спустили сверху, каждый должен будет обойти 200 квартир в выбранном районе. Преподаватели и студенты, естественно, в шоке и явно не ожидали таких приколов, — отмечалось в публикации.

Противники «обязаловки» из СПбГУ утверждают , что практика, как и любое другое учебное мероприятие, должна иметь свою Рабочую программу учебной дисциплины (РПУД), а для практики в Росстате нет никаких РПУД. Также активисты обращают внимание на то, что многие бакалавры учатся полностью дистанционно из-за пандемии, но на этом фоне их отправляют на поквартирный обход, что может «разогнать» заболеваемость COVID-19.

Также активисты из СПбГУ обращают внимание на проблемы с безопасностью студентов во время обхода потенциально опасных и криминогенных районов, в особенности речь идёт о проблеме сексуальных домогательств. В СМИ, в частности, рассказывали, как некий петербуржец, узнав, что перепись будут проводить молодые девушки написал : «Жду студенточек».

Ещё один аргумент недовольных студентов — это якобы имевшее место нарушение администрацией вуза трудового законодательства: для работы на Росстат «добровольцы» должны подписать договор гражданско-правового характера, однако сделать это фактически предстоит по принуждению под угрозой «незачёта».

Статистический долг родине

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Как пояснили «Фонтанке» некоторые студенты вуза, на некоторых факультетах практика в качестве переписчика носит рекомендательный характер и от неё можно отказаться. Однако третьекурсникам социально-гуманитарных специальностей СПбГУ якобы пришло письмо об обязательной практике, а это «не соответствует профилю обучения».

В журнале студсовета истфака СПбГУ «Студень» пояснили , что ранее директор Института истории Абдулла Даудов на встрече со студентами заявил, что в расписание будут внесены корректировки для участия в переписи. При этом ранее практики никогда не проводились параллельно с основным обучением.

Позднее Даудов на встрече со студентами опроверг слухи, что в случае отказа от работы на ВПН учащиеся не получат зачёты за предыдущие практики. По его словам, зачёт за прохождение летних практик будет выставлен в любом случае, «если не придёт распоряжения от вышестоящих органов университета». Также он предположил, что студенты смогут отказаться от работы в Росстате, написав соответствующее заявление, но призвал будущих историков не делать этого:

К вам обращается государство, не смейтесь. Историки всегда были впереди на помощь государству. Надо отдавать долг родине.

Куда менее конструктивным получился диалог между студентами и руководством экономического факультета СПбГУ. На сайте виртуальной приёмной вуза появилось сообщение о том, что первый замдекана данного подразделения Юрий Гузов осадил одного из недовольных учащихся словами о том, что «нормальные люди идут в переписчики, убогие в волонтёры, саботажники ждут отчисления». В ответ проректор СПбГУ по организации работы Владимир Еремеев заверил , что Гузова освободили от административной должности замруководителя экономфака.

Более многосложным оказался ответ упомянутого первого проректора по учебной работе Марины Лавриковой на вопрос о том, является ли практика студентов СПбГУ в Росстате обязательной. Она признала , что в рамках проведения ВПН «к работе по сбору сведений о населении привлекаются обучающиеся и работники, в том числе СПбГУ».

Лица, обучающиеся в СПбГУ по направлениям подготовки в рамках укрупнённых групп направлений подготовки «Науки об обществе» и «Гуманитарные науки», направляются для формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций на практику в Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 15 октября 2021-го по 14 ноября 2021 года. Обучающиеся других направлений подготовки, достигшие возраста 18 лет, а также работники СПбГУ могут принять участие в работе по сбору сведений о населении в рамках ВПН в инициативном порядке. Марина Лаврикова первый проректор СПбГУ по учебной работе первый проректор СПбГУ по учебной работе

При этом она, собственно, не сказала, является ли обязательной «практика» студентов в региональном управлении Росстата или нет. На вопрос о том, что будет, если студент откажется подписывать договор на работу в статистическом ведомстве, Лаврикова пояснила , что в этом случае «вы не сможете пройти практику в Петростате в рамках ВПН», но это можно будет сделать там же «в апреле — мае 2022 года».

Через годы, через расстояния

По информации «Фонтанки», помимо СПбГУ с недвусмысленными предложениями проходить практику в Петростате столкнулись и другие вузы Северной столицы. В частности, студентам Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ) ещё в начале сентября дали подписать некий документ об участии в ВПН, и теперь отказаться от такой практики молодые люди не могут. При этом каждый якобы должен обойти 600 квартир.

Очень хочется отказаться, но практика — вещь обязательная, без неё не зачислят на следующий курс. Мы должны были посетить производство, а в итоге будем ходить по квартирам, — рассказала одна из студенток.

Также участвовать в переписи, по данным издания, обязали студентов, обучающихся по направлению «Психология» в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. В самом вузе подтвердили, что задействовали в ВПН обучающихся, но в рамках соглашения.

Как заявили в Петростате, на ВПН будут задействованы студенты более 20 вузов Северной столицы. При этом глава ведомства Олег Никифоров уверяет, что ни о какой «обязаловке» речи не идёт.

В нынешней переписи эта работа организована с федерального уровня, Минобрнауки направило в адрес вузов рекомендации по формированию студенческого корпуса для участия в переписи в качестве переписчиков. Мы, Петростат, заключили с 24 вузами соглашения о сотрудничестве. И, конечно, никакой строгой обязательности с нашей стороны не было, — цитирует Никифорова ТАСС.

О добровольно-принудительной «социальной практике» в Росстате говорили не только в Петербурге. Так, недавно стало известно, что с подобными проблемами столкнулись третьекурсники Московского государственного технологического университета «Станкин» и студенты 1-го курса магистратуры Московского энергетического университета (правда, в последнем вузе студентам обещают не только заплатить за работу, но и дать путёвку на Чёрное море).

Также о принуждении к работе на ВПН сообщили студенты некоторых факультетов Новосибирского госунивенрситета (НГУ), у которых, как пишет Telegram-канал «Ненаучный городок», не будет занятий с середины октября до середины ноября, но зимнюю сессию якобы сдвигать не собираются. В связи с этим часть учебного материала придётся проходить в ускоренном режиме. За месяц работы переписчики в НГУ получат зарплату около 18 тысяч рублей. Об этом следует из имеющегося в распоряжении издания приказа ректора вуза Михаила Федорука, подписанного 10 сентября.

teletype.in/@sivenok/perepischiki_efnsu

Как считает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, принуждение студентов как каким-либо работам — распространённое явление. Да и практика «всегда была не вполне добровольной».

Как правило, вузы договариваются с какими-то организациями и посылают туда студентов, не очень спрашивая, хотят они того или нет. Тут же вопрос в том, насколько соответствует участие в проведении переписи профилю подготовки тех или иных студентов. Если это социологи, демографы и в каком-то смысле эконом-географы, то можно сказать, что это вполне по их профилю. Если же отправляют студентов, которые ни сном ни духом не имеют к этому отношения, то это безобразие и попытка решить проблему за счёт дешёвой и принудительной рабочей силы. Если не хватает переписчиков, то значит, Росстат не обеспечил для них привлекательных условий. Значит, статведомству надо добиться того, чтобы переписчикам платили более достойно, тогда найдутся люди, которые будут не против таким образом подработать. Но, видимо, проще «мотивировать» студентов. Павел Кудюкин сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ

Между тем учащаяся молодёжь всегда была основным контингентом, участвующим в получении первичных данных во время подсчётов народонаселения. В конце 2020 года замглавы Росстата Павел Смелов заявлял , что двигателями ВПН, «как всегда, станут студенты», для которых участие в данном мероприятии — «это возможность заработать, пообщаться с самыми разными людьми и получить интересный опыт, а ещё — получить зачёт за практику».

Росстат договорился с вузами, что работу переписчиком студенту зачтут как производственную практику, — отмечалось в сообщении на сайте ВПН-2020.

По словам главы Петростата Олега Никифорова, в течение последних двух десятилетий студенты выступали основной силой при проведении Всероссийских переписей населения. В разные годы их доля среди переписчиков доходила до 70–80%.