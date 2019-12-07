https://static.news.ru/photo/59e92ae8-1913-11ea-b97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Этикетку энергоэффективности будут выдавать только при покупке новых автомобилей. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексей Кулешов.

Представитель ведомства на вопрос журналистов о том, будет ли действие документа распространяться на уже находящиеся в эксплуатации машины, или нужно будет получать его при перепродаже автомобиля, ответил отрицательно, передаёт РБК.

По словам Кулешова, этикетка энергоэффективности не имеет обязательного характера, её автопроизводители смогут выдавать на добровольной основе и за возможное неполучение такого документа ответственности не предусмотрено.

Замглавы Росстандарта также пояснил, что документ вводится согласно требованию ГОСТа 58554-2019 «Автомобильные транспортные средства. Показатели энергоэффективности и экологии. Способы информирования потребителей».

В настоящее время нормы по выбросу углекислого газа не установлены ни в законодательстве РФ, ни в правилах ООН, ни в правовых актах ЕврАзЭС.

Есть только методика определения количества СО2 в выхлопах, поэтому сейчас проводится изучение этого вопроса, и какие-то решения будут приниматься в последующем, — прокомментировал замглавы Росстандарта.

В перспективе, говорит Кулешов, вопрос о выбросах углекислого газа планируется обсудить на площадке ООН. После чего, как предполагают в Росстандарте, «какие-то нормы по СО2 будут нормироваться» по правилам всемирной организации.

Как писал News.ru, сопроводительный документ на автомобиль с информацией о классе энергопотребления появится в России. Он получил название «этикетка энергоэффективности» и будет прилагаться к машине при продаже и демонстрации.

Выдавать этикетку энергоэффективности начнут с 31 марта 2020 года.