Россиянка рассказал, как слетала на отдых в Турцию

https://static.news.ru/photo/700c40e8-b9e5-11eb-8abd-96000091f725_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Россиянка нашла способ улететь в Турцию с пересадкой через Минск и рассказала порталу «Тонкости туризма» о том, что ей пришлось пережить в поездке. Своими впечатлениями девушка поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».

Билет из Белоруссии в Турцию купить нельзя, отметила туристка, поскольку надо приобретать путевку у местного туроператора. Однако это не остановило девушку, которая добралась до Минска из Москвы на поезде, а уже на следующий день улетела в Анталью.

Свой выбор она объяснила тем, что альтернативы для турецкого сервиса у россиян нет — после закрытия авиасообщения с Турцией, отечественные курорты на Чёрном море подняли цены на 30%.

В Крым с детьми я принципиально не полетела, с их статистикой заболеваемости (27%) и в Сочи с фантастическими просто ценами! У нас столько денег нет, — подчеркнула туристка.

Домой она возвращалась той же дорогой, улетев из Антальи в Минск. В столице Белоруссии девушка провела два дня. В Москву отправилась самолётом. По словам путешественницы, в турецком аэропорту она заявила, что летит транзитным рейсом. Это избавило её от сдачи ПЦР-теста.

Ранее стало известно, что запрет на авиасообщение между Россией и Турцией может быть снят 15 июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Представителям Турции, которые приезжали в Москву на переговоры, не удалось договориться о возобновлении полётов в полном объёме с 2 июня. При этом министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой рассказал, что российская сторона позитивно оценила предложение о возврате перелётов.