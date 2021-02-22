Опрос: россияне всё чаще узнают новости из соцсетей

https://static.news.ru/photo/70ff5606-75df-11eb-910c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные сети стали главным источником новостей для россиян после телевидения. Для тех, кто интересуется происходящими в стране и мире событиями в Сети, они стали главным ориентиром, потеснив всевозможные интернет-издания.

Таковы результаты исследования, проведённого Левада-Центром, признанным в России иностранным агентом.

Главным поставщиком информации, как следует из отчёта, по-прежнему остаётся ТВ, его смотрят 64% опрошенных. Соцсетями с этой целью пользуются 42% граждан, ещё 39% черпают знания о событиях из онлайн-изданий. На четвёртом месте — народное «агентство ОБС» («Одна бабка сказала»), в составе которого — родственники, друзья и соседи. Новости «на лавочке» узнают 16% россиян.

При этом, как сказано в материалах исследования, социальные сети постепенно отвоёвывают всё больше информационного пространства. За последние несколько лет число ежедневных пользователей увеличилось в полтора раза — с 37% в 2017 году до 57% в 2021-м. Примерно в той же пропорции сократилось число тех, кто не пользуется соцсетями вообще: с 41% до 26%.

Наиболее популярным сервисом у граждан России остаётся «ВКонтакте» (43%), далее идут YouTube (35%), Instagram и «Одноклассники» (по 31%). Характерно, что на пятое место вырвался стремительно развивающийся TikTok (14%), оставивший позади даже такого гиганта соцсетей, как Facebook (9%).

Опрос был проведён в период с 29 января по 2 февраля в 137 населённых пунктах 50 российских регионов. В исследовании приняли участие свыше 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, журналист Владимир Познер заявил, что свободе слова в США был нанесён сокрушительный удар после того, как разные СМИ — печатные, радио, телевидение — были поглощены крупными корпорациями.