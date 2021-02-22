Познер рассказал, как СМИ и соцсети стали убийцами свободы слова в США

https://static.news.ru/photo/ef6ad89c-75cd-11eb-bc7b-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Соединённых Штатах свободе слова был нанесён сокрушительный удар. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

По его словам, в США разные СМИ — печатные, радио, телевидение — были поглощены крупными корпорациями.

Если прежде, лет 50 назад, СМИ принадлежали конкретным людям или семьям, это обеспечивало наличие самых разных мнений в информационном поле. Кроме того, именно информация была смыслом самих СМИ. Когда же они стали собственностью небольшой группы суперконгломератов, то стали рассматриваться как инструмент влияния и источник доходов, — сообщил журналист на сайте «Познер онлайн».

Говоря о социальных сетях, ведущий отметил, что они стали средством подавления свободомыслия за счёт того, что массово разносят тех, кто высказывает «не ту» точку зрения.

И это не только в Америке, — подчеркнул Познер.

В январе 2021 года Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям проигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа на различные сроки. Соцсети считают, что он своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Во время беспорядков 6 января Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter обращение к протестующим с просьбой избегать насилия и разойтись по домам. В прикреплённом к сообщению видеообращении он отметил, что по-прежнему не признаёт результаты выборов.

Социальная сеть Twitter пометила эту публикацию как потенциально опасную и провоцирующую беспорядки и ограничила возможности по распространению сообщения президента, запретив ретвиты. Позже весь аккаунт Трампа оказался временно замороженным. Также временная блокировка была установлена на аккаунт Трампа в Facebook, писал NEWS.ru.