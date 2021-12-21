Россияне в 2022 году будут брать ипотеку на треть своей жизни

В 2022 году срок ипотечного кредита достигнет трети продолжительности жизни россиян, заявили аналитики рейтингового агентства НКР. Эксперты называют медленный рост доходов граждан основной причиной. Средний срок кредита составит 23 года. Об этом сообщает РБК.

Часто заёмщики удлиняют срок кредита, чтобы снизить ежемесячный платёж и застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заёмщики стараются досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата снижается, — пояснил аналитик НКР Дмитрий Рышков.

Специалисты отмечают, что в сентябре 2021-го в России не осталось регионов, где средний срок вновь взятой ипотеки составляет меньше 18 лет. Годом ранее таких регионов было 38. Средняя сумма ипотечного кредита на 1 ноября превысила 3 млн рублей.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в 2022 году цены на жильё «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции. Он добавил, что в регионах, где спрос на жильё небольшой, рост цен может остановиться.

По его мнению, спрос на жильё сократится из-за повышения ключевой ставки. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов. По словам Мутко, в следующем году их будет выдано 1,4 миллиона.