Мутко пообещал россиянам, что цены на жильё в регионах перестанут расти

В 2022 году цены на жильё «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он добавил, что в регионах, где спрос на жильё небольшой, рост цен может остановиться. Об этом сообщает РБК.

Рост цен на жильё произошёл не только из-за введения льготной ипотеки, но из-за роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы. По сути дела сегодня количество договоров долевого участия не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет, — рассказал Мутко.

По его мнению, спрос на жильё сократится из-за повышения ключевой ставки. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов. По словам Мутко, в следующем году их будет выдано 1,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что после повышения Центробанком ключевой ставки произойдёт увеличение доходности граждан по вкладам. Однако максимальный процент, скорее всего, в ближайшие месяцы не достигнет двузначных значений. Доходность по депозитам превысит 8% в начале 2022 года, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций.