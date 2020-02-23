https://static.news.ru/photo/9d0f1f66-5640-11ea-bf10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрос показал, сколько времени российские пользователи стриминговых сервисов в среднем тратят на игры в день.

По данным сервиса GFN.RU, в среднем россияне играют 3-4 раза в неделю, общая длина сессий составляет 3,5 часа. Больше всего люди запускают игры с персональных компьютеров — 80% клиентов.

Больше всего времени без перерыва пользователь играл в Москве — 67 700 минут, что составляет 47 дней. В рейтинг играющих городов России попали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж и Уфа, сообщает «Говорит Москва».

NEWS.ru писал, что компании Sony и Facebook решили не участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2020 из-за коронавируса. Facebook планирует перенести участие в конференции в цифровой формат.