Опрос показал, сколько времени российские пользователи стриминговых сервисов в среднем тратят на игры в день.
По данным сервиса GFN.RU, в среднем россияне играют 3-4 раза в неделю, общая длина сессий составляет 3,5 часа. Больше всего люди запускают игры с персональных компьютеров — 80% клиентов.
Больше всего времени без перерыва пользователь играл в Москве — 67 700 минут, что составляет 47 дней. В рейтинг играющих городов России попали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж и Уфа,
NEWS.ru писал, что компании Sony и Facebook решили не участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2020 из-за коронавируса. Facebook планирует перенести участие в конференции в цифровой формат.
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