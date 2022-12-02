Россияне стали меньше доверять Путину Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину упал на 0,6 процента

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Россияне стали реже одобрять деятельность президента России Владимира Путина, говорится в исследовании ВЦИОМа. Также опрос показал падение уровня доверия граждан к главе государства.

Показатель одобрения деятельности президента с 21 по 27 ноября 2022 года составил 74,1% — это на 0,9% меньше по сравнению с прошлой неделей. Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю составили 51,6% (-1,2 п. п. за неделю) и 48,0% (-1,1 п. п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% респондентов — это на 0,6% меньше по сравнению с прошлой неделей. Михаилу Мишустину доверяют 61,2% (-0,8 п. п. за неделю), Геннадию Зюганову — 30,4% (-3,3 п. п. за неделю), Сергею Миронову — 29,6% опрошенных (-2,3 п. п. за неделю), Леониду Слуцкому — 16,2% (-0,3 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву — 10,2% (+1,5 п. п. за неделю).

Ранее исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показало, что тревожность россиян выросла второй раз за месяц. В период с 25 по 27 ноября тревожное настроение у себя, родных и коллег отметили 59% россиян. С 20 ноября этот показатель вырос на 3%, а с 13 ноября — на 10%.