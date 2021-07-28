Россияне стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов

Выпускники 9 и 11 классов всё чаще предпочитают среднее специальное образование высшему, следует из исследования Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС. Аналитики пришли к выводу, что этот тренд возник из-за ухудшения материального положения жителей России.

По данным экспертов, с 2014 года количество поступивших в колледжи и техникумы росло, а к 2020 году это число превысило аналогичный показатель для высших учебных заведений. Так, за 2020 год среднее специальное образование выбрали 900 тысяч человек, а высшее — 873 тысячи.

Основным фактором, влияющим на профессиональное самоопределение молодёжи, является материальное положение семей молодых людей. Ухудшающееся материальное положение семей вынуждает значительную часть выпускников 9-х и 11-х классов школ продолжить обучение в системе среднего профессионального образования (СПО) с целью быстрого выхода на рынок труда, — отмечают исследователи.

Авторы исследования опросили студентов о факторах, которые повиляли на их выбор. Многие из них говорили о нехватке денег для подготовки к ЕГЭ, высокий балл на котором мог бы способствовать поступлению на бюджет. Кроме того, некоторые респонденты рассказывали, что им пришлось остаться в своём регионе из-за отсутствия возможности уехать.

Студенты в разговоре с аналитиками в качестве основного фактора называли желание получить престижную профессию с высокой зарплатой и скорее выйти на рынок труда.

Эксперты считают, что в дальнейшем спрос на услуги среднего специального образования только вырастет.

Ранее девятилетняя москвичка Алиса Теплякова прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ. Ректор вуза Виктор Садовничий рассказал, что у него большой опыт приёма и он видел школьников, которые поступали в МГУ в 14–15 лет.